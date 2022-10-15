مظاهرات صاخبة في تونس

شهدت العاصمة التونسية السبت مظاهرات صاخبة هي الأكبر دعت إليها قوى المعارضة، منذ قرارات تحييد البرلمان التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021، ليلة ساخنة من المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين في أحياء شعبية ضواحي العاصمة، احتجاجا على وفاة شاب على يد قوات الأمن، ورفضا لتردي الظروف المعيشية .

وحشدت جبهة الخلاص التي تضم عددا من الأحزاب السياسية أبرزها حركة النهضة والائتلافات المدنية والشخصيات المستقلة، لمظاهرة كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، عدت الأكبر منذ بداية المسار الجديد الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021، ورفعت فيها شعارات تطالب بوقف ما تعتبره" انقلابا على الانتقال الديمقراطي"، و"تحييدا للمؤسسات الدستورية" .

وحضرت المسيرة قيادات وشخصيات سياسية من أحزاب قوى مختلفة، وقال رئيس الجبهة نجيب الشابي أن سياسات الرئيس قيس سعيد أوصلت تونس إلى مرحلة الانهيار السياسي والاقتصادي والتأزم الاجتماعي الذي تترجمه تفاقم عمليات الهجرة غير نظامية، وقال "الشعب لم يجني من انقلاب سعيد سوى مزيد من الفقر والبطالة وغلاء المواد الغذائية الأساسية، وهذه نتيجة لمن ينفرد بتقرير مصير تونس"، مضيفا "بسبب سياسات قيس سعيد، أصيبت ميزانية الدولة بالنزيف، والمؤسسات المالية الدولية، أصبحت ترفض إقراض تونس، وهي فرصة لصندوق النقد الدولي أن يفرض شروطه، وقال "الأحداث تتسارع وبتنا على مسافة قصيرة من تحقيق هدف إسقاط الانقلاب، نحن قوة سياسية تسعى لتوحيد القوى حتى لا نتحول إلى الفوضى".

وفي نفس السياق، نظم الحزب الدستوري الحر، مسيرة ثانية في العاصمة تونس، ضد سياسات الرئيس قيس سعيد، وقالت رئيسة الحزب عبير موسى في كلمة لها خلال المظاهرة، "خرجنا اليوم للتعبير عن رفض التجويع وغلاء الأسعار ورهن البلاد لصندوق النقد الدولي دون الكشف عن محتوى الاتفاق بين الصندوق والحكومة التونسية". وانتقدت ما اعتبرته تعرض مسيرة حزبها للتضييق الأمني وحصار أنصارها، ومنعهم من الوصول إلى مكان التظاهر، لكن وزارة الداخلية ردت سريعا على هذه الانتقادات، وأكدت أن "ما تم ترويجه حول وجود تعطيل لوسائل النقل تزامنا مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة، لا أساس له من الصحة".

ورد الرئيس قيس سعيد اليوم خلال الاحتفال بعيد الجلاء، وبحضور قيادات الجيش والحكومة أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستسمح للتونسيين بأن يصنعو جلاءً جديدا ليس من قوى الاستعمار، ولكن ممن وصفهم بعملائه في تونس الراغبين في ضرب استقلال البلاد من خلال التعامل مع الخارج". وقال " سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا".

وقبل مظاهرات السبت، كانت أحياء شعبية في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، حي التضامن وحي الانطلاقة والعمران الأعلى وابن خلدون، قد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشباب الأحياء، الذين خرجوا في احتجاجات ليلية، بالتزامن مع تشييع جثمان شاب توفي متأثّرا بإصابات كان تعرض لها خلال سقوطه في خندق عند هروبه من قوات الأمن كانت تلاحقه، قبل ثلاثة أسابيع قضاها تحت العناية في المستشفى، حيث يحمل الشباب قوات الأمني مسؤولية وفاة الشاب، وعمدت مجموعات الشباب إلى رشق الأمنيين بالحجارة، فيما واضطرت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين كانوا يرفعون شعارات منددة بالأوضاع الاجتماعية القاسية.