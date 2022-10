Impressionnantes manifestations en Tunisie

D’importantes manifestations ont été organisées ce samedi en Tunisie. Il s’agit des plus grandes auxquelles ont appelé les forces de l’opposition depuis les décisions du gel du parlement prises par le président Kaïs Saïd, en juillet dernier.

Des émeutes nocturnes ont aussi été enregistrées et des affrontements avec les forces de l’ordre dans des quartiers populaires dans la périphérie de la capitale Tunis, suite à la mort d’un jeune tué par les forces de sécurité. Les manifestants ont, notamment, dénoncé les conditions de vie déplorables.

Une coalition de partis d’opposition et le Front du salut national ont été derrière l’appel à ces manifestations.

Un important rassemblement a été organisé dans le boulevard Lahbib Bourguiba, au centre de la capitale Tunis, considéré le plus important depuis le nouveau processus entériné par le président Kaïs Saïd en juillet 2021.

Les manifestants ont réclamé l’arrêt de ce qu’ils ont qualifié de putsch contre la transition démocratique et marginalisation des institutions constitutionnelles.