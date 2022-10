L'Algérie exprime sa solidarité à la Turquie

L'Algérie a exprimé sa solidarité avec la République de Turquie suite à l'explosion d'une mine dans la ville d'Amasra dans la province de Bartin dans le nord du pays, faisant des dizaines de morts et de blessés, a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie exprime sa solidarité avec la République de Turquie suite à la tragique explosion d'une mine dans la ville d'Amasra, dans la province de Bartin, dans le nord du pays, faisant des dizaines de morts et de blessés", lit-on dans le communiqué.

"L'Algérie présente ses sincères condoléances au président, au gouvernement et au peuple turcs, ainsi qu'aux familles des victimes, les assurant de sa profonde sympathie". Elle "souhaite un prompt rétablissement aux blessés, priant pour que les efforts des autorités concernées aboutissent et permettent de sauver les travailleurs de la mine coincés", a ajouté le communiqué.