استرجاع الادوية منتهية الصلاحية لهذا الغرض

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون رفقة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي و الامين العام لوزارة الصحة طالحي محمد على مراسيم توقيع على اتفاق بين مجمع صيدال والوكالة الوطنية للنفايات لإسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية وغير المستعملة. وفي بيان للوزارة، فقد وقع الاتفاق كل من المديرة الرئيسة العامة للمجمع صيدال فطوم أقاسم، والمدير العام للوكالة الوطنية للنفايات محمد كريم ومان والمدير العام لشركة غرين سكاي السيد بن حدادي سعيد.

وحسب نفس المصدر، فان الغــرض الرئيســي مــن هــذا الإتفاق الذي يعتبر مشروع رائد لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية وغير مستعملة هــو اختبــار الأســاليب التنظيميــة المختلفــة لتحســين معالجــة الأدويــة منتهيـة الصلاحيـة أو غيـر المستعملة مـن خـلال تحفيـز الوقاية وكذلــك الجمــع التلقائي المناســب لهــذه النفايــات.

وذكر البيان ان الأدويــة المعنيــة بالمشــروع التجريبــي هــي الأدويــة منتهيــة الصلاحيــة أو غيـر المستعملة مـن طـرف الأشخاص ولا تشـمل الأدويـة المتواجــدة فــي الصيدليــات. ويتــم تنســيق هــذه العمليــة من خلال ايداع الأشــخاص الأدويــة منتهيــة الصالحيــة وغيــر المســتعملة لــدى نقــاط الاسترجاع (صيدليــات أو جمعيــات (

واضاف نفس المصدر بانه يتــم تغليــف الأدويــة منتهيــة الصلاحيــة بشــكل منفصــل عـن الأدويـة غيـر المستعملة فـي عبـوات مخصصـة لهـذا الغـرض، وتضمـن نقـاط الإسـترجاع فصـل الأدويـة وفرزهـا بشــكل صحيــح وفقًــا للتعليمــات الصــادرة عــن وكالــة الوطنيــة للنفايات.

ولإنجــاح هــذه العمليــة، يوفــر مجمــع صيــدال، حسب البيان، لــكل نقطــة اســترجاع معنيــة حاويتــان للنفايــات، واحــدة للأدويــة منتهيــة الصلاحيــة والأخــرى للأدويــة غيــر المســتعملة

ولتســهيل جمــع الأدوية وفرزهــا بســهولة علــى كل حاويــة مملــوءة، يتــم لصــق بطاقــة عليهــا ختــم الصيدلــي بطريقــة واضحــة.

ويتــم إســترجاع الحاويــات مــن قبــل شــركة معتمــدة التــي تضمــن نقلهــا حســب معاييــر السلامة ومعالجتهــا.

كما تضمــن الشــركة المعتمــدة فحــص كل حاويــة وفقًــا للتوجيهــات والتعليمــات الصــادرة عــن وكالــة الوطنيــة للنفايــات.

وبعــد الفــرز تقــوم الشــركة المعتمــدة بحــرق الأدويــة منتهيـة الصلاحيـة وتخزيـن الأدويـة غيـر المسـتعملة قبـل اســتعادتها مــن طــرف الجمعيــات المعتمــدة حيــث تنــدرج هــذه الأخيــرة ضمــن عمليــات التضامــن والمســاعدات الإنســانية.