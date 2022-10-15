الفوائد الصحية والتجميلية لقشور البصل

باحتوائها على مادة الكيرسيتين، التي تساعد على التحكم في ضغط الدم وتمنع انسداد الشرايين، تعد قشور البصل من أكثر المواد التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.



بحسب المجلة الطبية "webteb"، تعمل هذه المضادات للأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة والتلف الذي تحدثه بشكل تراكمي في الجسم، حيث ترتبط الجذور الحرة بالأمراض المزمنة، كالسرطان، والسكري، والأمراض التنكسية العصبية كالزهايمر، والباركنسون، بالإضافة إلى كونها أساس تطوّر علامات الشيخوخة وتسريعها.



وباحتواء قشور البصل على مادة الكيرسيتين تكون أفضل علاجٍ وقائي لهذه الأمراض. كما أنها تزيد من تقوية المناعة، لأن زيادة الجذور الحرة تعني ضعف مناعة الجسم.



علاوة على ذلك، تمتلئ قشرة البصل بالألياف الغذائية والمركبات الفينولية، التي تُسهم في منع ظهور مرض الشريان التاجي، وتحمي القلب والأوعية الدموية.



ويمكن استخراج مادة الكيرسيتين وغيرها من المركبات النباتية المفيدة الموجودة في قشرة البصل، عن طريق وضع البصل بالكامل في الإناء، ثم غليها لفترة عشر دقائق، ثم تناولها.



إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فقد تكون قشور البصل أفضل علاج، حيث إنّ قشور البصل تعدّ مصدراً غنياً بمركبات الفلافونويد.



يمكن لمركبات الفلافونويد تحسين نسبة الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.



من فوائد قشور البصل أنها تتضمن بعض الخصائص المضادّة للالتهابات، لذا كثيراً ما يُنصح بقشور البصل عند الإصابة بالتهاب في الحلق أو الفم، وذلك بالقيام بالغرغرة باستعمال منقوع البصل، حيث يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم، بالإضافة إلى ذلك ينصح أيضاً باستخدامها لمواجهة التهابات الجلد، والتهيّجات، والحكة، حيث إنّ قشور البصل تحتوي أيضاً على نسب عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وذلك حسب مجلة mind body green.



وتُسهم قشور البصل في التخلص من آلام الحلق والفم، وذلك عن طريق طبخ البصل بكامل قشرته في الماء، ثمّ يُصفى الماء ويتم تناوله كشاي قبل النوم.



ويساعد ذلك في تقليل الالتهاب الموجود في الحلق، من خلال خصائصه المضادة للالتهابات.



وتُسهم قشور البصل في التخلص من آلام الحلق والفم، وذلك عن طريق طبخ البصل بكامل قشرته في الماء، ثمّ يُصفى الماء ويتم تناوله كشاي قبل النوم.



ويساعد ذلك في تقليل الالتهاب الموجود في الحلق، من خلال خصائصه المضادة للالتهابات.