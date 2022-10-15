قضية مدير مدرسة بالاغواط.. الوالي يوضح

اصدرت ولاية الاغواط بيانا تعقب فيه على الضجة التي احدثتها زيارة العمل والتفقد التي قادت والي الولاية، فضيل ضويفي، إلى بلدية أفلو يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ولاسيما أثناء تفقده "لمدرسة الشهيد عماري بهلول"، الكائنة بالتجمع السكاني "عين وامري".

وحسب بيان الولاية فانه تم مساء السبت، استقبال مدير المؤسسة المذكورة، حاكمي خليل بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس وأعضاء المكتب الولائي لنقابة مديري المدارس الابتدائية.

واضاف نفس المصدر، بأنه قد تمّ التطرق إلى طريقة العمل المعتمدة والأهداف المبتغاة من الزيارات التفقدية للمؤسسات التربوية، والتي "يسعى الوالي من خلالها رفقة السلطات المحلية إلى تشخيص مكامن الضعف، وحصر كافة النقائص، بغية معالجتها وتوفير الجو الملائم للأسرة التربوية وأبنائنا التلاميذ، بمساهمة كافة المتدخلين، إدارة و منتخبين، نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، كلّ حسب اختصاصه، قصد إنجاح الموسم الدراسي و تحقيق نتائج جيّدة بالامتحانات الرسمية"

وحسب نفس المصدر، فقد عبر المسؤول عن تقديره واحترامه الخالصين لكافة أعضاء الأسرة التربوية، ومرافقته للقطاع من أجل الارتقاء به إلى مستوى التطلّعات، بعيدا عن كل مزايدة أو تهويل.