غوتيريش يرحب بـ"إعلان الجزائر"

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفي بيان له، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "أنتونيو غوتيريش شجع كافة الفصائل على تجاوز خلافاتها من خلال الحوار، وحثها على متابعة الالتزامات الواردة في الإعلان، بما في ذلك إجراء الانتخابات".

وأضاف: "شدد غوتيريش على أهمية المصالحة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقرة سياسيا وقابلة للحياة اقتصاديا وذات سيادة ومستقلة". وأعرب الأمين العام عن "بالغ تقديره للجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل تحقيق هذه الغاية، ولا سيما جهود الرئيس عبد المجيد تبون".