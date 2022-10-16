المحترف الثاني: فتح تحقيق في شبهة التلاعب بنتيجة مباراة

أعلن نادي رائد القبة، الناشط ضمن القسم الثاني فتحه لتحقيق خاص باللقاء الذي انهزم فيه الفريق ضد شباب واد سلي بنتيجة خمس أهداف لإثنين.

وجاء عبر الموقع الرسمي لـ " لارسيكا":" بعد نتيجة المبارة الأخيرة و التي صاحبتها أحداث غريبة أدخلت الشك في صفوف الإدارة والطاقم الفني ولهاذا قررت الإدارة فتح تحقيق في شبهة التلاعب بنتيجة المباراة لصالح المراهنات في المباريات".

وختم البيان:" سيتم تقديم شكوى لدى المصالح الأمنية وأي مستجدات ستقوم الإدارة بإبلاغ الجمهور الرياضي والأنصار الأوفياء".

يذكر أن لجنة التأهيل منتظرة اليوم في ملعب بن حداد على الساعة العاشرة و نصف صباحا، وهذا بعدما تم اكتمال الأشغال التي وردت في التقرير الثلاثاء الماضي، وحسب المسؤول المكلف بالرياضة على مستوى بلدية القبة فإن الأمور جاهزة ليكون الملعب مؤهلا، ويكون أول استقبال يوم الثلاثاء ضد الضيف وداد تلمسان، وفق المصدر ذاته.