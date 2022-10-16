هذا ما قاله الرئيس خلال افتتاح السنة القضائية

أشرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون يشرف بمقر المحكمة العليا على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 - 2023

وفي كلمة له قال رئيس الجمهورية، أن استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدئ وفاءً للتعهدات التي قطعها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الأبرار.

وأكد رئيس الجمهورية"إنّ حسن أداء القضاء وشعور المواطن بالاطمئنان لا ينبع فقط من جودة القوانين ولكن من تطبيقها بالعدالة والشفافية على محو يحمي حقوق الأفراد".

وتابع الرئيس قوله، أن هذه السنة القضائية تتطلع إلى تسريع وتيرة العمل بشكل يتماشى والمعطيات الاقتصادية الجديدة كما أكد الرئيس على ضرورة التوصل لآليات فعالة لحل النزاعات مع الأفراد من خلال تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لممارسة مهنة القانون.

من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية:" بعد أيام سنحيي باعتزاز وفخر وشموخ ذكرى اندلاع الثورة المجيدة الفاتح نوفمبر في الجزائر لم يعد فيها ذلك الشرخ الذي لطالما باعد بين المواطن والدولة ومؤسساتها"

وتابع ": أغتنم هذه المناسبة للتأكيد على أهمية العمل التشريعي" كما دعا الرئيس الحكومة إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية، وإصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال.