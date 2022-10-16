العاصمة: توقيف منتحل صفة ضابط سامي في الجيش

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال، واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح البيان أنه، طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص المدعو أ.ن.د، المشتبه فيه في قضايا "النصب والاحتيال، استعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها (انتحال صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي)".

وحسب ذات المصدر، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه، وقدم المشتبه فيه نفسه ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي، التوجه إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة أو تقديم معلومات من شأنها المساعدة في التحريات الجارية عن طريق سند اعلامي، اشعارات، أوصاف أو صور تخص المشتبه فيه السالف الذكر".