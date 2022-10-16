الكلاسيكو.. أنشيلوتي للثأر وتشافي لإنقاذ رأسه

يلاقي بعد ساعات قليلة نادي ريال مدريد على ملعب " السانتياغو" برنابيو ضيفه برشلونة لحساب الجولة التاسعة من منافسات " الليغا".

وسيكون هذا اللقاء ثأريا للمدرب كارلو أنشيلوتي،وهو الذي إنهزم برباعية كاملة الموسم الماضي أمام" البلوغرانا بعقر الديار خاصة عندما دفع بصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش بدلا من المهاجم الفرنسي المصاب كريم بن زيمة.

وقال أنشيلوتي: " "نتحدث عن فريق فاز في كل مبارياته في الليغا بعد تعادله في المباراة الافتتاحية، فورمتهم جيدة جداً في الدوري"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف المدرب الذي قاد ريال مدريد إلى لقبي الدوري المحلي "الليغا" ودوري الأبطال "التشامبيونزليغ" الموسم الماضي: "منذ بداية المسابقة يقومون بعمل جيد جداً. عانوا مشكلات في دوري الأبطال، وهي طبيعية في تلك المسابقة، لكن في الليغا كانوا مذهلين".

وأردف:" " صحيح أن العام لماضي حاولت اختراع شيء ما، ودفعت الثمن، لن تؤثر علينا مباراة الموسم الماضي، لأننا في موسم مختلف، كلاسيكو مختلف. نتطلع لخوض هذه المباراة والتي سيتابعها كل العالم".

من جهته يتواجد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في وضعية لا يحسد عليها خاصة وأنه فريقه يتواجد على مشارف الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لكنه يخوض مواجهة اليوم على أرض ريال مدريد، وهو يتصدر الترتيب بعد 8 مراحل دون خسارة، ولكن بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وشباكه لم تهتز سوى مرة واحدة هذا الموسم. وأكد تشافي أن فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من " التشمينزليغ"

وقال :" عندما تكون لاعباً، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم أضاف لاعب الوسط الدولي السابق "نحن على المسار الجيد. لقد قدمنا ليغا مميزة".

وأشار تشافي إلى خياراته في مباراة الأحد "ليس لدينا رونالد (أراوخو) الذي أوقف فينيسيوس الموسم الماضي، لذا من سيلعب على الجهة اليمنى يجب أن يكون جيداً جداً، لكنه سيحصل على المساعدة، هذا عمل جماعي باستثناء فينيسيوس، تقلقني كتلة ريال بشكل عام".

وعن الفارق بين مواجهة ريال كلاعب أو كمدرب، أوضح بطل العالم السابق : "دون أي شك، تستفيد أكثر عندما تكون لاعباً، لأن منصب المدرب جاحد ومن الأفضل أن تكون لاعبا".