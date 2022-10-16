الكشف عن رزنامة الاختبارات للأطوار الثلاث

كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2022-2023 للأطوار الدراسية الثلاثة.

وحسب المراسلة الموجهة لمديري التربية، فان امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الأول ستكون في الفترة الممتدة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، والفصل الثاني من 7 إلى 16 مارس 2023،أما الفصل الثالث فحدد من 28 ماي إلى 1 جوان 2023.

وبالنسبة للطور المتوسط، فقد حددت الوزارة تاريخ امتحانات الفصل الاول من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل، ومن 5-9 مارس بالنسبة للفصل الثاني، و21- 25 ماي 2023 بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة، ومن 15 إلى 17 ماس بالنسبة للسنة الرابعة. أ

ما بالنسبة للمرحلة الثانوية فسيتم تنظيم امتحانات الفصل الأول من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل، والفصل الثاني من 5 إلى 9 مارس 2023، والفصل الثالث من 21 إلى 25 ماي بالنسبة للسنتين الأولى والثانية، ومن 14 إلى 18 ماي بالنسبة للسنة الثالثة.

أما الاختبارات الاستدراكية فمن فقد تم تحديدها يومي 18 و19 جوان 2023 بالنسبة للطور الابتدائي، ويومي 26 و27 جوان للطور المتوسط، و18 و19 جوان للطور الثانوي.

ومن المنتظر أن تعقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 21 و22 جوان 2023، وتعقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى الثانوي ابتداء من تاريخ 6 جويلية 2023.