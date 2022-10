Grippe saisonnière: début de la campagne de vaccination au niveau national

Il a ajouté que la grippe saisonnière "pourrait être plus grave cette année par rapport aux années précédentes, de par son taux de prévalence et l'expérience de certains pays actuellement en hiver, à l'instar de l'Australie et de l'Island", d'où l'impératif, a-t-il dit, de "vacciner le plus grand nombre possible de citoyens, d'autant que le vaccin est disponible et a été distribué aux établissements hospitaliers, aux centres de santé de proximité et aux officines privées".