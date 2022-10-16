إدانة وزير المالية الأسبق محمد لوكال بالسجن

أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، ب5 سنوات سجنانافذا في قضية فساد حين كان مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.

وأيد المجلس في نفس القضية الحكم الابتدائي (3 سنوات سجنا نافذا) الصادر ضدالمدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة

لذات البنك، عزالدين رابط.

وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.