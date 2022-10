Education: le calendrier des examens des trois paliers dévoilé

Le ministère de l’Éducation nationale a révélé le calendrier des examens trimestriels pour l’année scolaire 2022-2023 pour les trois paliers scolaires.

Selon la correspondance adressée aux directeurs de l’éducation, les examens primaires pour le premier trimestre auront lieu du 6 au 15 décembre, le deuxième trimestre du 7 au 16 mars 2023 et le troisième trimestre du 28 mai au 1er juin 2023.

Pour l’enseignement moyen, le ministère a prévu que les examens du premier trimestre auront lieu du 4 au 8 décembre et du 5 au 9 mars pour le deuxième trimestre, du 21 au 25 mai 2023 pour les première, deuxième et troisième années, et 15 au 17 mars pour la quatrième année.

Quant au secondaire les examens du premier trimestre auront lieu du 4 au 8 décembre, le deuxième trimestre du 5 au 9 mars 2023 et le troisième trimestre du 21 au 25 mai pour les premièreet deuxième annéeset du 14 au 18 mai pour la troisième année.

Les examens de rattrapage ont été fixés au 18 et 19 juin 2023 pour le primaire, du 26 et 27 juin pour le moyen et du 18 et 19 juin pour le secondaire.