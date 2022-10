Discours du président Tebboune à l’ouverture de l’année judiciaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dimanche à Alger avoir fait du rétablissement de la dignité du citoyen une "lutte inlassable", en consécration des engagements qu'il a pris devant le peuple algérien et par fidélité au serment des glorieux chouhada.

Présidant l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2022-2023, au siège de la Cour suprême, le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a indiqué: "je me suis engagé à mener une lutte inlassable pour rétablir la dignité du citoyen, en consécration des engagements que nous avons pris devant le peuple algérien et par fidélité au serment des glorieux chouhada".

"Nous aspirons, en cette année judiciaire, à accélérer le rythme de travail selon les nouvelles données économiques", a ajouté le Président Tebboune, appelant le gouvernement à "procéder rapidement à l'installation des tribunaux commerciaux et à la promulgation des lois régissant le climat des affaires".

A cette occasion, il a relevé "la célérité dans la réalisation des programmes tracés, notamment en matière d'adaptation des lois aux principes de la Constitution", soulignant la nécessité de consolider les droits de la défense et de réunir les conditions favorables à l'exercice des professions juridiques.

Pour le Président Tebboune, "la bonne performance de la justice et le sentiment de sécurité chez le citoyen ne procèdent pas seulement de la qualité des lois, mais aussi de leur application avec équité et transparence de manière à protéger les droits des individus" mettant l'accent, à ce propos, sur l'importance "de trouver des mécanismes efficaces pour le règlement des conflits entre les individus".