رحابي يعلق بشأن "إعلان الجزائر"

قال الوزير والدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، اليوم الأحد، إن التوقيع على "إعلان الجزائر" في مؤتمر لِّم الشَّمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، الخميس، أسبوعين قبل القمة العربية، يفـتح آمالا جديدة لمسار مماثل في ليبيا.

وفي منشور لرحابي عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، أكد أن "إعلان الجزائر" ختم المسار الذي بادرت به الجزائر بداية هذه السنة وجمع كل الفلسطنين حول حتمية تاريخية تتمثل في قيام دولة فلسطينية، منبثقة عن إرادة شعبية، تضفي عليها شرعية داخلية ودولية ، مشيرا إلى أن الوحدة يبقى الشرط الكفيل بضمان استقلالية القرار ووحدة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث أن للجزائر حمولة تاريخية تمكنها من القيام بمبادرة توحيد الصفوف في فلسطين وفي غيرها من بؤر التوتر في العالم العربي وفي إفريقيا بحكم عقيدتها الديبلوماسية المتوازية وسيادة قرارها الذي يرشحها أكثر من أي بلد للعلب نفس الدور في ليبيا .