الدرك يوجه نداء للموطنين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من توقيف مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة، حيث كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي.

وفي بيان لذات المصالح، أوضحت أنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص المدعو (أ.ن.د) المشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال، استعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة.

ووجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية له، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه، وقدم المشتبه فيه نفسه ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي التوجه إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية.