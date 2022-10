Déclaration d’Alger : Réaction de Rahabi

L’ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi a réagi, ce dimanche, à la signature de la déclaration d’Alger au congrès de la réconciliation pour l’unité nationale palestinienne, deux semaines avant le sommet arabe.

Rahabi a estimé que cette déclaration donne de nouveaux espoirs pour un pareil processus en Libye.

Dans une publication sur Facebook, Rahabi affirme que la déclaration d’Alger représente la fin du processus initié par l’Algérie, dès le début de l’année en cours et qui a réuni l’ensemble des palestiniens sur une fatalité historique, qui est l’instauration de l’Etat palestinien, issu de la volonté populaire, qui lui procurera une légitimité intérieure et internationale.