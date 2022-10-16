توقيف تحفظي لرئيس الاتحادية الجزائرية للتنس

قرر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، توقيف بصفة تحفظية رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس من كل أنشطة الحركة الرياضية الوطنية، على أن يتم عرضه على لجنة أخلاقيات اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية، حسب ما أفاد بيان لذات الوزارة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه "تبعا للتصريحات الاستفزازية والأحكام المسبقة التي تلفّظ بها بصفة علانية رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس في حق الأسرة الرياضية للتنس ولكرة القدم خلال اللجنة التقنية المنعقدة يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، هذا التصرف المنافي لأخلاقيات الرياضة حسب أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، المعدل والمتمم، يعدّ أيضا مساسا بشرفهم وقذفا في حقهم مما انعكس سلبا على كل الحركة الرياضية الوطنية".

وقالت الوزارة، أنه "استنادا للصلاحيات التي يخولها له القانون، يقرر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، توقيف بصفة تحفظية رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس من كل أنشطة الحركة الرياضية الوطنية طبقا لأحكام المادة 217 من القانون 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، على أن يتم عرضه على لجنة أخلاقيات اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية".