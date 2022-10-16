الانتخابات الجزئية: المستقلون يحصدون الأغلبية

تمكنت القوائم المستقلة من الحصول على 74 مقعدا، أي ما يمثل نسبة 82.22 بالمائة من إجمالي المقاعد المتاحة في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس السبت بولايتي بجاية وتيزي وزو، حسب ما كشف عنه اليوم الاحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي في ندوة صحفية للإعلان عن النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات الجزئية، أن القوائم المستقلة البالغ عددها 12 قائمة تحصلت على 74 مقعدا من أصل 90 مقعدا متاحا، وهو ما يمثل نسبة 82.22 بالمائة، متبوعة بحزب جبهة التحرير الوطني الذي أحرز على 7 مقاعد، ما يمثل 7.78 بالمائة.

وجاءت في المرتبة الثالثة جبهة القوى الاشتراكية التي تحصلت على 6 مقاعد، ما يمثل نسبة 6.67 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاعد، متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 3 مقاعد، ما يمثل نسبة 3.33 بالمائة.

يذكر أن هذه الانتخابات البلدية الجزئية خصت بلديات فرعون، مسيسنا، أقبو وتوجة بولاية بجاية وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بولاية تيزي وزو.