Une minute de silence sera observée demain lundi, à 11h, à travers l’ensemble du territoire national et les représentations diplomatiques et consulats d’Algérie, à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961.

Dans ce cadre et en vertu du décret présidentiel n° 21-392 signé par le président de la République, le 16 octobre 2021, tous les cadres, fonctionnaires et employés au niveau central et local et au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger sont appelé à participer à cette minute de silence à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961.