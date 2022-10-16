بن زيمة يسطع نجمه قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية

قبل نحو 24 ساعة من الكشف عن الاسم الذي سيحمل الكرة الذهبية، لم يكن هناك مسرحا أفضل من ملعب (سانتياغو برنابيو) للنجم كريم بن زيمة من أجل استعادة حاسته التهديفية ومصالحه الشباك، ليقود الريال لانتصار مستحق (3-1) في (كلاسيكو الأرض) أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وبعد صيامه عن هز الشباك، والذي استمر على مدار 402 دقيقة، عاد بن زيمة من جديد ليؤكد أن الأمر مجرد مسألة وقت بالنسبة للاعب سجل 44 هدفا خلال 46 مباراة في الموسم المنقضي

ورغم الشكوك الكبيرة التي دارت حول اللاعب في الآونة الأخيرة، إلا أن الأجواء داخل الفريق كانت مختلفة تماما، وهو ما أكد عليه جميع المنتمين للنادي الملكي، وعلى رأسهم المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.