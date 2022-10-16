"قرارات الـ"أوبك" ليست سياسية"

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن كل قرارات أوبك تتم بالإجماع بين 23 دولة تمثل هذا التحالف، مؤكدا أن كل القرارات كانت فنية وتقنية وليست سياسة، وتهدف دائمًا إلى استقرار أسواق النفط.

وأوضح هيثم الغيص خلال ندوة صحفية، أن القرار الأخير لأوبك حول خفض إنتاج النفط يتوافق مع توقعات المنظمة لتطورات الأسواق، مشيرا إلى أن هناك علامات واضحة لتباطؤ كبير في النشاط، مؤكدا أن العالم مقبل على كساد وركود اقتصادي، وكل هذا له انعكاس مباشر عل الطلب على النفط.

وأكد الغيص أن "أوبك" وحلفائها أرادوا أن يأخذوا قرارا استباقي لإعطاء علامة واضحة للسوق بأنها مسؤولة عن ميزان العرض والطلب العالمي وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الخفض بالإجماع،

وقال: "أوبك" لا تستهدف أي سعر ولا تتحكم في أسعار النفط وجهات أخرى من تتحكم في أسعار عدة سلع من بينها النفط والدليل ان الأسعار تراجعت إلى ما دون ما كانت عليه قبل اتخاذ القرار".

وفيما كشف الغيص ان العالم بحاجة إلى 12 ترليون دولار من الاستثمارات في مجال الصناعات البترولية، حيث أشار إلى أنه في المستقبل العالم سيكون بحاجة لمختلف أنواع الطاقة ولا يمكن الفصل بينها.