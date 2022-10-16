الجزائر تشارك في المعرض الدولي للأغذية بباريس

تشارك الجزائر في المعرض الدولي للأغذية بباريس، الذي يقام من 15 إلى 19 أكتوبر، حسبما أكدته الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) اليوم الأحد في بيان.

"في إطار تطبيق البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية في الخارج لسنة 2022، تشارك الجزائر في المعرض الدولي للأغذية بباريس الذي افتتح ابوابه أمس السبت 15 اكتوبر"، حسب ذات البيان.

وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للجزائر على التوالي في هذه التظاهرة التي يتم تنظيمها كل سنتين في قصر المعارض "بارك اكسبو" ب"باريس نور فيلبانت"، يضيف البيان.

ويتربع جناح الجزائر على مساحة 300م² حيث يضم 19 عارضا من قطاع صناعة الأغذية الزراعية يمثلون مجال المشروبات الغازية و المياه المعدنية والعصائر والمنتجات المصنعة والتمور والبسكويت و"الحلوى الشامية" وزيت الزيتون، يشير نفس المصدر.

وقد استقبل جناح الجزائر يوم الافتتاح، سفير الجزائر بباريس مرفوقا بأعضاء السفارة، حيث تطرق مع المتعاملين الحاضرين الى الفرص المتاحة لتسويق منتجاتهم في اوروبا، مع استهداف الجالية الجزائرية في فرنسا وكذلك امكانية توقيع عقود مع المشترين القادمين من مختلف القارات.

كما أوضح نفس المصدر أن "الشركة الفرعية لصافكس، المؤسسة العمومية الاقتصادية تصدير ش.ذ.أ تستمر في ضمان سلسلة الإمداد لترقية المنتجات والخدمات الجزائرية و توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للمصدرين بغية إنجاح أعمالهم الترويجية وتحقيق أرباح".