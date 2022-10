L’International algérien Youcef Belaili a inscrit son premier but dans sa première apparition avec son nouveau club français Ajaccio face à Troy dans le cadre de la 11ème journée du championnat local.

Entré en jeu à la 75ème minute de jeu, il n’aura fallu que quelques petites minutes pour l’international algérien Youcef Belaili pour mettre toute l’équipe adverse à terre et inscrire son but d’égalisation à la 88ème minute.