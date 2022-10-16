قرار جديد حول منحدر الجباحية

كشف والي ولاية البويرة لعموري عبد الكريم، اليوم الأحد، عن موعد إعادة الحركة بمنحدر الجباحية، حيث سيكون مصادف باحتفالية أول نوفمبر المقبل.

وأشار والي الولاية خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى عدة ورشات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية بالطريق السيار الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة والطريق السيار (شرق -غرب) بمنحدر الجباحية، الى أن الأشغال بمنحدر على مسافة ما يقارب الـ5 كيلومتر تشرف على الانتهاء، وأضاف أنه جد راض عن العمل بعد ان تم احترام المعايير خلال الاشغال.

وكشف عبد الكريم لعموري على أن استلام نهاية الأشغال وإعادة الحركة بمقطع الجباحية لصالح الوزن الثقيل ستكون مع نهاية الشهر وبداية شهر نوفمبر.

ذات الوالي وخلال زيارته الطريق السيار الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مسافة 12 كلم تحدث إلى المواطنين الذين قدموا اعتراضات بالقول"لن تذهب حقوقكم"، أين دعاهم التعقل والمساهمة في استكمال هذا المشروع الحيوي الوطني، الذي شارفت به الاشغال 75 بالمائة.

وللإشارة أنه تم تحويل الحركة بمنحدر جباحية منذ تاريخ 4 سبتمبر من السنة الجارية وإلى غاية الانتهاء من الأشغال بناء على قرار والي ولاية البويرة والذي يحمل رقم 2623 والذي خص بمنع أصحاب المركبات الوزن الثقيل من استعمال الطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة بمقطع جباحية.

وكانت قد أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، في بيان لها عن مخطط تحويل حركة سير المركبات بالجباحية وذالك بعد صدور قرار المنع المؤقت لسير مركبات ذات الوزن الثقيل بمقطع الجباحية.