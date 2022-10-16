أمن غذائي: "على الدول العربية أن تواجه التحديات كمجموعة"

أكد الخبير في التنمية الزراعية، عيسى منصر، أن الدول العربية يجب أن تدفع لمواجهة التحديات المفروضة عليها ، بما في ذلك الأمن الغذائي ، كـ"مجموعة".

وفي مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الجزائرية ، أوصى منصر أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للتغذية والذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام يتعين على الدول العربية أن توجه كل قدراتها ووسائلها لتنفيذ خطط عمل استراتيجية، مبنية على تدابير تضمن فعالية النظم الغذائية، من أجل تحقيق هذه الدول، كمجموعة، للأمن الغذائي تدريجيا.

في ذات السياق ،أوضح المتحدث أن اعتماد الدول العربية لنهج مشترك "يطرح بشكل متكرر وبحدة"، لافتا إلى أن العالم العربي يطمح إلى تحقيق مستوى مرض من الأمن الغذائي، وهذا يفترض الاهتمام بعدة قطاعات أخرى،بالإضافة إلى الفلاحة التي تظل ركيزة وأساس الأمن الغذائي.

وأضاف بأنه "على الدول العربية، كمجموعة، العمل على الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية من خلال مشاريع فلاحية مشتركة تهدف إلى تصدير الغذاء بين الدول العربية وجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار".