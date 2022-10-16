تبسة: إدانة شخصين احدهما في حالة فرار بتهمة المضاربة

أصدرت النيابة العامة بمجلس قضاء تبسة بيان موقع من طرف بوخدنة لزهر، وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة جاء فيه انه طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة انه في إطار محاربة جريمة المضاربة غير الشرعية بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع الرأي العام انه متابعة شخصين احدهما في حالة فرار بإجراءات المثول الفوري وأسفرت المحاكمة عن إدانة الأول بـ 10 سنوات حبس نافذة و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة وإدانة المتهم الفار ب 12 سنة حبس نافذة و2 مليون دينار غرامة نافذة فيما صدر أمر بالقبض ضده ويضيف البيان انه قد تم الأمر بمصادرة البضاعة.

ونوه البيان بالإشارة إلى القانون 15/21 الصادر بتاريخ 28/12/2021 الذي يشدد عقوبة المضاربة والتي تصل الى 30 سجنا للمتورطين .

فيما تواصل قوات الشرطة والدرك بولاية تبسة بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات دوريات المضاربة والمداهمات اعتمادا على المعلومات التي ترد لها فيما تعلق بخرق القانون.