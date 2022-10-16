وهران : إدانة أعوان شرطة في قضية وفاة شاب في مقر الأمن

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، منذ قليل، ثلاثة عناصر شرطة بحكم 12 سنة و غرامة 200 ألف دج ، فيما أدين عنصران آخرين بخمس سنوات سجنا نافذا و غرامة 50الف دج، في قضية وفاة الشاب خلوفي بلال في مقر الأمن الحضري الـ 15 بحي العثمانية مرافال في 21 نوفمبر 2020.

هذه الأحكام جاءت بتهم "تزوير و استعمال المزور لمحررات رسمية ، و حجز غير قانوني، و حيازة و تزييف و احداث تغييرات في سجلات بعد إتمامها و غلقها، الاهمال المفضي إلى الوفاة و التهرب من المسؤولية و محاولة طمس أثار الجريمة".

للتذكير تعود وقائع القضية لشهر نوفمبر 2020 ، عندما سلم الضحية نفسه لمصالح الأمن الحضري بدافع تأنيب الضمير، للتبليغ عن شجاره مع أحد زملاءه الموجود تحت الرقابة الطبية في المركز الاستشفاىي الجامعي بوهران، قبل أن تتطور الأمور و تأخذ منحى آخر بانتشار خبر وفاة الضحية داخل مكان الحجز في مقر الأمن، و تطورت الأحداث بوقوع احتجاجات و محاضرة شباب الحي للمقر المذكور، قبل أن يتقرر فتح تحقيق في الموضوع.