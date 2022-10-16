قرار هام لوزارة التربية

قررت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم الأحد، الشروع في تزويد كل المدارس الإبتدائية عبر كامل التراب الوطني بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية لفائدة تلاميذ سنوات الثالثة، الرابعة، والخامسة ابتداء من يوم غد الاثنين.

وحسب بيان وزارة التربية، أكدت الأخيرة، أن السنوات المعنية بثقل المحفظة في هذه المرحلة والذين يفوق عددهم 3 ملاين تلميذ، ستتكفل بعملية التوزيع، المراكز الولائية والجهوية، لتوزيع الوثائق البيداغوجية التابعة للديوان المطبوعات المدرسية.

ويتعلق الأمر -وفق البيان- بتوفير نسخ طبق الأصل من الكتب المدرسية المقررة، تخص كل التلاميذ السنوات: الثالثة بثمانية عناوين لكل تلميذ، وثمانية عناوين لكل تلميذ للسنة الرابعة، و9 عناوين لكل تلميذ السنة الخامسة، من مرحلة التعليم الابتدائي.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الكتب تبقى ملكا للمدارس، ويستعملها تلاميذ المستويات المعنية، داخل القسم، أي أن كل تلميذ من تلاميذ السنوات الثلاث، يصبح لديه كتاب اقتناه أو استلمه مجانا، حسب الحالة، يحتفظ به في منزله، والنسخة الثانية طبق الأصل تحفظ في القسم، وهذا الإجراء يخفف وزن المحفظة بشكل قطعي.

ومن جهة أخرى، سيدخل الكتاب المدرسي الرقمي حيز الاستغلال لكل المستويات التعليمية في المراحل الثلاث، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية.