وزارة الشباب والرياضة تصدر توجيهات للاتحاديات الرياضية

وجهت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بضرورة التزام جميع الإتحاديات الرياضية الوطنية بمعايير

تأسيس الاتحاديات الرياضية وذلك في حد أقصاه 31 ديسمبر 2022.

وجاء في بيان للوزارة، أنها تعلم جميع الاتحاديات الرياضي الوطنية بضرورة الالتزام بأحكام "المواد 4 و 5 و 6 من القـــــرار الوزاري المـــشـــتـــــرك المـــؤرّخ في 25 جـــمــــادى الأولى عـــــام 1437 المــــوافـق ل 5 مــــارس ســــنــــة 2016" .

الالتزام بهذه الأحكام ، حسب البيان ، يأتي من أجل المطابقة مع معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية التالية: عدد الرابطات والنوادي الرياضية، عدد حاملي الإجازات، طبيعة الاختصاص الرياضي، وجـود هــيـئـة ريـاضـيـة دولـيـة تُــســيـر الاخــتــصـاص الـريـاضي، ممارسة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني طيلة سنة واحدة، على الأقل.

وحسب ذات المصدر، يشترط على أن يتوفر كل اختصاص رياضي على 25 ناديا أو رابطة موزعين عــبــر 12 ولايـة على الأقـل، وأن يكون هناك نشاط فعلي للنوادي والرابطات الرياضية التي تريد تـأسيس اتحـادية رياضـية وطـنية، بالإضافة إلى إلزامية توفر كل رابطة رياضية الـتي تـريـد تـأسـيس اتحـاديـة ريـاضـيـة وطـنـيـة التوفر على 500 حــامل إجـازة، عــلى الأقـل، تـصـادق عـلى قـائـمـتـهــا المـصـالح المختصة لـوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الإلتزام بالمطابقة مع المعايير المبينة أعلاه، ستعتبر الإتحاديات الرياضية الوطنية غير المستوفية لمعايير التأسيس المنصوص عليها، بالقـــــرار الوزاري المـــشـــتـــــرك المـــؤرّخ في 5 مــــارس ســــنــــة 2016، لجنة وطنية تابعة لاتحادية رياضية وطنية من ذات الإختصاص.