المجلس الإسلامي البريطاني يثني تراس عن “نقل السفارة إلى القدس”

أطلق المجلس الإسلامي البريطاني، مبادرة للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، لثنيها عن نيتها نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.



وأوضح المجلس (أحد أكبر المنظمات الإسلامية في بريطانيا) على صفحته الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، أن “رئيسة الوزراء ليز تراس صرحت بنيتها نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى مدينة القدس الشريف، اجعل صوتك مسموعا وانضم إلى حملتنا”. وجاءت تلك التصريحات أثناء لقاء تراس بنظيرها الإسرائيلي يائير لبيد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي.



وشدد المجلس على أن تلك الخطوة “مخالفة للقانون الدولي وتضفي شرعية على الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”، مؤكدا أنها ستكون “ضد السلام والازدهار في المنطقة”. وتتضمن المبادرة إرسال الجمهور رسائل للنواب الممثلين لمنطقتهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لحثهم على الضغط على رئيسة الوزراء للامتناع عن تنفيذ نواياها بشأن نقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة.



يشار إلى أن المجلس الإسلامي البريطاني أرسل رسالة إلى تراس في الخامس من أكتوبر الجاري، للتعبير عن “قلقه العميق من تلك النوايا التي تدعم انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية، وتشكل عائقا أمام تحقيق سلام شامل وعادل”.



