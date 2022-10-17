غليزان: نقابتان تشتكيان التهميش لوزير الصحة

رفعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ولمستخدمي الإدارة العمومية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بن علي في غليزان،شكوى لوزير الصحة تحوز "الخبر" على نسخة منها، كاشفين أن الإدارة المسيرة لهاته المؤسسة أصبحت غير خاضعة لقوانين الجمهورية، ولا لتعليمات الوزارة الوصية، مستندين في ذلك إلى التعليمة رقم 20 للأمين العام لوزارة الصحة، والمؤرخة في 27 أكتوبر 2020، والمتعلقة بالحوار الاجتماعي، كانت واضحة في محتواها، إلا أنه منذ تنصيب المديرة الحالية، صنف الشريك الاجتماعي في خانة العدو اللدود، مستدلين بانعدام اللقاءات الدورية منذ قرابة السنتين، رغم عديد المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة(تطرقت إليها الخبر في مواضيع سابقة)، والتي رفعتها النقابتان للوصايا في عديد المرات، مبينين أن المؤسسة العمومية غدت تسير بطريقة انفرادية، وقرارات ارتجالية دون استشارة اللجان المعينة.

بالموازاة أشارت الشكوى إلى أن التعليمة نفسها لم يتم احترامها من قبل مدير الصحة بعاصمة الولاية غليزان، والذي مر على تنصيبه زهاء السنة،ولم يستقبل النقابات التي تقدمت له بعديد البيانات وطلبات التدخل،مكتفيا بلقاء تعارفي ليس إلا.وبالتالي فالشريك الاجتماعي حسب نص الرسالة صار مضيقا عليه أكثر من أي وقت مضى، إذ أن نقابة ممارسي الصحة العمومية تقدمت بطلب ترخيص لعقد جمعية عامة عادية، وهذا ما قوبل بالرفض لأسباب يجهلونها.وعليه فالنقابتان تطالبان وزير الصحة التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات قبل تفاقم الأمر.

حاولنا مرارا الاتصال بمدير الصحة لولاية غليزان للرد على ما جاء في نص رسالة النقابتين إلا أن هاتفه مشغول، فتركنا له رسالة نصية ولم نتلق أي رد.