قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أن قطر ستستضيف نهائيات كأس سيا 2023 لكرة القدم، بعد اختيارها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الإثنين في كوالالمبور، بدلا من الصين التي اعتذرت في ماي الماضي بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسلم رئيس الاتحاد الاسيوي، البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم ل خليفة شهادة استضافة قطر لكأس اسيا لرئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد ال ثاني.

وكانت الصين اعتذرت في ماي الماضي عن تنظيم النسخة الثامنة عشرة بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قررت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع شتنبر .

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة ما بين 16 يونيو و 16 يوليوز 2023 بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق لقطر التي ينتظرها التحدي الأكبر الشهر المقبل مع احتضانها أول نهائيات لكأس العالم لكرة القدم في العالم العربي أن استضافت كأس اسيا عامي 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما فازت اليابان على أستراليا بعد التمديد.

وأحرزت قطر لقب 2019 من البطولة التي تقام مرة كل أربع سنوات وافتتحت عام 1956، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي ب (4) ألقاب أمام السعودية وإيران (3).

وتستضيف قطر 32 منتخبا في نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين على ثمانية ملاعب، سبعة منها حديثة الطراز بالاضافة إلى تجديد ملعب خليفة التاريخي.

كما حصلت الدوحة في ديسمبر 2020 على حق تنظيم دورة الألعاب الاسيوية 2030 للمرة الثانية بعد أن استضافت نسخة 2006.