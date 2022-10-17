إضراب مفاجئ يشل حركة القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، عن تسجيل اضطراب في سير القطارات بسبب اضراب مفاجئ.

وجاء في بيان الشركة "سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، توقف عن العمل بدون سابق إشعار، لبعض عمال القطارات على مستوى ضاحية الجزائر، وعليه فإن حركة قطارات الضاحية (من وإلى الجزائر – الثنية – زرالدة والعفرون) وقطارات الخطوط الكبرى انطلاقا من الجزائر العاصمة، يمكن أن تشهد بعض الاضطراب خلال صبيحة هذا اليوم.

وأضاف المصدر ذاته "حيث تم ضمان الحد الادنى من الخدمة من خلال تجنيد المستخدمين المؤطرين، هذا وتعتذر الشركة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الوضع، وتؤكد بأنها تبذل الجهود اللازمة من أجل العودة إلى السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.