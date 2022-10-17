أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط مؤشرات عن انتعاش الطلب في الصين.

حيث قامت الصين، بتدوير إجراءات السيولة لمساعدة اقتصادها المتضرر من الوباء، مما أشعل الآمال في توقعات أفضل للطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:49 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.15%، إلى 92.68 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.11% إلى 86.56 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة الماضي 14 أكتوبر على خسائرها بأكثر من 3% رغم ضعف الدولار الأمريكي.