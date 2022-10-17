الرئيس العراقي الجديد يتسلم مهامه

جرت صباح اليوم الاثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية العراقية في قصر السلام ببغداد.

وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح، وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.

وأعرب الرئيس العراقي الجديد، عن آماله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد بذل كل الجهود لحماية الدستور.