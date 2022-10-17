ضخ كمية كبيرة من البطاطا في السوق

ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من 23 أكتوبر الجاري وإلى غاية نهاية السنة في إخراج 100.000 قنطار من البطاطا الموجهة للاستهلاك كمرحلة أولى وتسويقها "بسعر لا يفوق 60 دج للكيلوغرام كحد أقصى"، حسبما أكدته الوزارة اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه سيتم من خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار تفعيل النظام الجديد لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وتتم بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، تسويق منتوج البطاطا "عبر نقاط البيع الموزعة عبر الوطن والتابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية تحت الوصاية، بالإضافة إلى نقاط البيع الموضوعة من طرف الجماعات المحلية".

وترمي هذه العملية التي تعتبر "مرحلة أولى" من عملية إخراج المخزون إلى ضمان وفرة هذا المنتوج على مستوى الأسواق الوطنية وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال توفير هذه المادة بأسعار تكون في متناول المستهلك، تضيف الوزارة.