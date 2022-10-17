الصومال ترحب بـ "إعلان الجزائر"

رحبت الحكومة الصومالية، بتوقيع الفضائل الفلسطينية إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي اختتم أعماله في 13 أكتوبر في الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان الخارجية الصومالية "إن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" المنبثق عن مؤتمر لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي اختتم أعماله في 13 أكتوبر في العاصمة الجزائرية، وتأمل في تنفيذ بنوده كسبيل أنجع لتحقيق المصالحة الوطنية".

وأعرب الصومال "عن تقديره العميق للجهود المخلصة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، عبد المجيد تبون، في تحقيق هذا الهدف النبيل المتمثل في تقريب وجهات نظر الفصائل الفلسطينية من التسوية والتنازل والتوافق من أجل المصلحة الوطنية العليا".