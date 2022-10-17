كرة ذهبية دون "سوسبانس"

سيتم التعرف اليوم الإثنين على هوية المتوّج جائزة الكرة الذهبية التي تعدها سنويا مجلة " فرانس فوتبول" ، والمخصصة لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022. وسيقام حفل تسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت غرينتش.

ومن أبرز المرشحين لنيل الجائزة في الموسم المذكور، نجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد، كريم بن زيمة، الذي رشحه كثير من اللاعبين والصحف المتخصصة، بعد موسم ناجح للغاية له، في ظل غياب لافت لنجوم آخرين كانوا قد هيمنوا على الكرة الذهبية سابقا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبلغ عدد المرشحين للتويج بالجائزة 30 لاعبا، من بينهم كليان مبابي و محمد صلاح ورياض محرز و جنيور فينسيوس وهاري كين و كاسيميرو.