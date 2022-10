Nigeria: des centaines de morts dans des inondations

Plus de 600 personnes ont trouvé la mort et environ 1,3 million ont été déplacées par les inondations les plus dévastatrices qu'a connu le Nigeria ces 10 dernières années.

Les inondations provoquées par de fortes pluies, associées à une infrastructure déficiente, ont affecté de vastes zones du pays le plus peuplé d’Afrique, faisant craindre une aggravation de l’insécurité alimentaire et de l’inflation.

Le ministère nigérian des Affaires humanitaires a déclaré sur Twitter que plus de 600 personnes ont perdu la vie, tandis que 2400 personnes ont été blessées par les inondations qui frappent le pays depuis juin dernier.

Le Ministère a ajouté que le nombre de morts avait augmenté de manière « astronomique", parce que plusieurs provinces ne se sont pas préparées à de telles pluies.