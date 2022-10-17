الفريق أول شنڤريحة يعزي..

قدم الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه ومواساة إلى أسرة المرحوم اللواء المتقاعد محمد بكوش.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، يتقدم الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميـل الصـبر والسلوان".