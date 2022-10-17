تسليم الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية آخر السنة

شرع، اليوم الإثنين، وزير الصناعة الصيدلانية علي عون في زبارة عمل قادته إلى ولاية وهران.

وحسب بيان الوزارة، فقد قام الوزير رفقة سعيد سعيود والي ولاية وهران والوفد المرافق له بتفقد الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، حيث وقف الوزير على التأخر الملموس الذي تعرفه أشغال الملحقة، أين أسدى تعليمات للإسراع من وتيرة الأشغال بنظام 24 /24سا لاستدراك التأخر.

كما شدّد على تسليم الملحقة في نهاية السنة كآخر أجل. وأمر الوزير بالتكفل العالج بإجراءات تسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية لصالح المتعاملين الصيدليين لتدارك العجز المسجل.

وأشار البيان إلى أن الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ستسمح بتخفيف الضغط على الوكالة الوطنية وتذليل العقبات أمام المتعاملين.