مستغانم: إحباط سبع محاولات هجرة غير شرعية

أحبطت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم سبع محاولات للهجرة غيرالشرعية عن طريق البحر وتم توقيف خمسة أشخاص، حسبما علم اليوم الإثنين من المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأفادت المكلفة بالإعلام، النقيب فاطمة الزهراء وافريغ، أن العمليات التي تم تنفيذها من قبل مصالح الدرك الوطني مكنت مؤخرا من إحباط سبع محاولات للإبحار السري على اليابسة وتوقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم في تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وأسفرت هذه العمليات ـيضيف ذات المصدر- عن حجز عدة معدات ولوازم للإبحار على غرار 5 قوارب و5 محركات وسترة واحدة للنجاة، وبوصلة و26 دلوا مملوءة بالبنزين.

كما حجزت ذات المصالح 5 مركبات كانت تستخدم في عمليات تدبير وتنظيم هذه الرحلات انطلاقا من سواحل مستغانم.

وسيتم تقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيقات.