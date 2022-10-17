النعامة: تحويل 42 طالبة من الإقامة الجامعية إلى مصلحة الاستعجالات

تدخلت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة لتحويل 42 طالبة من الإقامة الجامعية بنات بن علي بودغن بالنعامة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد قادري، حيث تلقين الإسعافات الطبية اللازمة.

وحسب البيان الذي كشفت عنه مديرية الصحة بالنعامة، فإن الطالبات أصيبن بحالات إغماء وغثيان بعد استنشاقهن لغازات مجهولة الهوية، وقد سخرت المديرية كل الأطقم الطبية والشبه طبية للتكفل بالطالبات.

وفور وقوع الحادث تنقل والي الولاية ومدير الصحة بالنيابة إلى الإقامة الجامعية ثم إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطالبات والتحقيق متواصل لتحديد طبيعة ومصدر هذه الغازات.