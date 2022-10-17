وزارة التعليم العالي تكشف عن رزنامة العطل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن رزنامة العطل الجامعية للسنة الجامعية 2022-2023.

وحسب بيان الوزارة، فان العطلة الجامعية لفصل الشتاء ستكون بداية من الخميس 22 ديسمبر إلى يوم السبت 7 جانفي 2023.

أما عطلة فصل الربيع، ابتداء من يوم الخميس 23 مارس إلى يوم السبت 08 أفريل 2023.

كما حددت عطلة الصيف بداية من 8 جويلية الى 2 سبتمبر 2023.

وأشار البيان ، الى إمكانية تمديد السنة الجامعية 2022-2023 ، بالنسبة للمؤسسات التي عرفت تأخرا في انجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية.

وهذا إلى غاية يوم الخميس 27 جويلية 2023 كأقصى حد.