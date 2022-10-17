مخاوف بسبب إصابة ديلور

كشفت تقارير فرنسية، أن هناك مخاوف حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري آندي ديلور.

وأوضحت مواقع وصحف مختلفة، بأن الإصابة التي تعرض لها ديلور خلال مباراة أوكسير أمس الأحد، على مستوى الركبة والتي أوضحت الصور التي التقطتها عدسات الكاميرا بأنها تبدو فضيعة حيث لم يقو اللاعب على النهوض بعد احتكاك هوائي.

موقع " ﭬول" و " نيس ماتان" الفرنسيان أكدا بأنه لا توجد أي مستجدات بخصوص إصابته، وهناك تخوف من أن يفقد نيس خدمات أفضل مهاجميه، مشيرة إلى اللاعب مهدد حتى بالغياب عن " الخضر"، تحسبا لفترة التوقف الدولي المقررة الشهر المقبل والتي تتخللها مواجهة ودية أمام السويد.