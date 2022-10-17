توقيف شخص وحجز 12 كيلوغراما من الكيف بالقل

تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن سكيكدة من توقيف شخص وحجز 12 كيلوغراما من الكيف المعالج واستنادا إلى خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة فإن الفرقة رصدت نشاط مشبوه للمشتبه فيه الذي يحوز على كمية معتبرة من المخدرات وبالتنسيق مع نيابة محكمة القل تم توقيف المشتبه فيه وبحوزته كمية من المخدرات ومواصلة التحريات الميدانية تم ضبط كمية أخرى من المخدرات كانت مخبأة داخل صندوق خاص لتربية النحل بإحدى المناطق الغابية المعزولة بالجهة الغربية للولاية وجاء هذا إثر عملية تمشيط واسعة للمنطقة.

المشتبه فيه أحيل اليوم الإثنين على النيابة المختصة لدى محكمة القل بتهمة حيازة وتخزين المخدرات بطريقة غير شرعية قصد الترويج.