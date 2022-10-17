تيارت: تفكيك شبكتين لسرقة المواشي

فكّك أفراد الدرك الوطني، شبكتين متخصصتين في سرقة المواشي، في عمليتين منفصلتين، ببلديتي فرندة وقصر الشلالة، واسترجعوا المواشي المسروقة وسلموها لمالكيها.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني، أن القضية الأولى جرت وقائعها بقرية عين الدرهم ببلدية فرندة، إثر تلقي فرقة الدرك الوطني مكالمة هاتفية في حدود السادسة والنصف صباحا، من مواطن تفيد بسرقة قطيع من الغنم من طرف مجهولين، وفور ذلك، تنقل أفراد الفرقة إلى مكان وقوع السرعة بالموازاة مع تفعيل مخطط قائد المجموعة لمجابهة ظاهرة سرقة المواشي، وفي ظرف ساعتين، تم توقيف شخصين على متن سيارة "هيليكس" واسترجاع 70 رأسا من الغنم.

وفي عملية منفصلة حدثت بسوق بلدية قصر الشلالة حين تعرف موال على 4 معزات ملك له، كانت سرقت بمنطقة سيدي لعجال بولاية الجلفة في تاريخ سابق، حيث تم استرجاع 5 رؤوس من مقر إقامة شخص إثر التحريات المفتوحة، وسلمت لصاحبها.